Refezione scolastica a Vittoria, bando di gara 2021-2022

La commissione straordinaria di Vittoria ha deliberato la procedura per l'affidamento e la gestione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2021/2022. La necessità di conformare il servizio agli standard richiesti dai protocolli igienico/sanitari, irrigiditi a causa del Covid, rende di fatto impossibile la prosecuzione in gestione diretta, da parte del comune, anche perché le strutture in uso, tra l'altro, non rispondono agli attuali canoni di sicurezza richiesti dalla normativa.

Si rende dunque necessaria la gestione del servizio da parte di ditte esterne al comune. Questo consentirà l'attivazione di procedure efficaci, trasparenti e concorrenziali, attraverso un bando ad evidenza pubblica.

L'ente manterrà il proprio ruolo di garanzia e vigilanza sulla qualità del servizio di mensa. La Commissione ha inoltre dato indirizzo di individuare idonee risorse di bilancio per garantire alle fasce più deboli di utenti la possibilità di fruire di tariffe agevolate.