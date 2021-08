Covid, nelle ultime 24 ore tre morti nel Ragusano: a Vittoria oltre mille contagi

Tre morti per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano e contagi in sensibile aumento a Comiso e Vittoria. In quest'ultima città è stata superata la soglia delle mille persone al virus. Le persone morte erano tutte non vaccinate: avevano 64, 78 e 79 anni. Le persone positive al virus, nel report Asp del 20 agosto, sono 2406: 2302 in isolamento domiciliare, 82 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 9 nella Rsa Covid e 13 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 38 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 317 Comiso, 6 Giarratana, 81 Ispica, 198 Modica, 1 Monterosso, 109 Pozzallo, 321 Ragusa,

89 Santa Croce Camerina, 91 Scicli, 1026 Vittoria.

I morti, dall'inizio della pandemia, sono 302.