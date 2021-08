Marina di Modica, Classico Italiano chiude con il film "Polvere di Stelle"

Ultimo appuntamento, sabato 21 agosto, alle 22, di “Classico Italiano” la fortunata rassegna di Cinema su cui calerà il sipario per l’edizione di quest’anno. All’Auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica sarà proiettato “Polvere di Stelle” di Alberto Sordi con Alberto Sordi e Monica Vitti. L’opera è stata restaurata dalla Cineteca nazionale. “Polvere di Stelle”(142 minuti) è un film commedia del 1973. Nel 1974 vinse un David di Donatello con Monica Vitti come migliore attrice protagonista. Per l’ingresso in platea è necessario essere in possesso di green pass da esibire all’ingresso.