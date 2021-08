Sesso in spiaggia a Marzamemi, scene come filmini di Youporn (VIDEO)

Marzamemi come Cefalù. Sesso all'aperto su un muretto di recinzione di un locale, con le onde del mare da fare da sfondo. E' accaduto nella frazione marinara di Pachino, dove una coppia, accalorata più del solito, forse per effetti di 'Lucifero', infischiandosene della presenza dei passanti, ha pensato di fare sesso libero, forse ispirandosi alle scene di Youporn. Una scena che è stata ripresa da più telecamere e subito lanciata sul web, tanto da diventare virale. L'episodio non è passato inosservato alle forze dell'ordine che hanno chiesto conto e ragione al gestore del locale che avrebbe detto di non essersi accorto di quanto stesse avvenendo fuori dal recinto. Non sono stati invece individuati i protagonisti del filmini hot che se presi rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

A Cefalù un rapporto sessuale consumato probabilmente all'alba da una coppia sulla spiaggia, ripreso in un video e diffuso sui profili di alcuni social, ha fatto andare su tutte le furie il sindaco Rosario Lapunzina:" Esecrabile il gesto, compiuto in un luogo in cui avrebbero potuto assistervi minori, il che, com'è ovvio, costituisce grave reato".