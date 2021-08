Modica, Giovanni Caccamo e Michele Placido conquistano il pubblico dell'anfiteatro

Una serata piena di emozioni, di buona musica e di poesia quella che il pubblico dell’anfiteatro di San Giuseppe Timpuni, a Modica, ha vissuto venerdì con il concerto di Giovanni Caccamo “Parola Tour”. Sul palco, ad impreziosire ancor di più l’evento, l’attore Michele Placido, e il polistrumentista Leonardo Milani. Un concerto dedicato a Franco Battiato, la cui anima musicale è stata una presenza costante nel sentimento di ogni spettatore.

Caccamo ha anticipato il concept del suo nuovo album “Parola” che uscirà il 17 settembre prossimo e che spazia tra prosa, cinema e letteratura.

Notevoli le “intrusioni” di Michele Placido che non poteva esimersi dal celebrare Dante e la Divina Commedia interpretando l’incontro del Sommo Poeta con Paolo e Francesca nel canto quinto dell’inferno.

Ogni canzone del nuovo album è ispirata a un testo, a una lettura. “Parola”, “Evoluzione”, “Rinascita”, “Pianeta”, “Rivoluzione”, sono alcune delle tematiche affrontate.

Giovanni Caccamo ha anche ripercorso le tappe della sua carriera, ricordando il 2015 come un anno particolare caratterizzato dal successo tra le nuove proposte al Festival di Sanremo.

Il concerto di Modica, inserito nella stagione della Fondazione Teatro Garibaldi “InTeatroAperto” ha fatto registrare il tutto esaurito nei due spettacoli previsti. Una presenza a sorpresa tra il pubblico: quella della vedova Pavarotti, Nicoletta Mantovani, che, insieme al marito, il consulente finanziario Alberto Tinarelli, non ha risparmiato applausi a Giovanni Caccamo e Michele Placido.