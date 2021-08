Francofonte, si allontana dai domiciliari e viene preso

I Carabinieri della Stazione di Francofonte nella giornata di ieri, durante l’espletamento di un servizio istituzionale di controllo al territorio e prevenzione crimini, hanno notato sulla pubblica via un pregiudicato 34enne del posto che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’uomo, ai domiciliari a seguito della commissione di reati contro il patrimonio, era in giro privo di qualsiasi autorizzazione e, pertanto, nella flagranza di reato veniva dichiarato in stato di arresto.

Dopo le formalità di rito, espletate in caserma, l’uomo su disposizione dell’A.G., è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.