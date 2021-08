Detenuto aggredisce comandante polizia penitenziaria di Augusta

"Ieri, un detenuto, che non voleva essere trasferito (da Augusta) in altro carcere, ha aggredito addirittura il comandante del reparto di polizia penitenziaria. Esprimo, a nome del Sappe, vicinanza e solidarietà al Dirigente ferito". Così il segretario nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria per la Sicilia Calogero Navarra. Per Donato Capece, segretario generale, "servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto".