Vaccinazioni ad Acate, il sindaco Di Natale: segnali confortanti dai cittadini

La moderata soddisfazione del sindaco di Acate, Giovanni Di Natale (il primo a sinistra nella foto), dopo la prima settimana di vaccinazioni anti-Covid 19 al Poliambulatorio di Via Vittorio Veneto lascia ben sperare : “Centosettanta cittadini tra cui 28 minorenni hanno ricevuto la prima dose. Il mio appello è stato raccolto con intelligenza e senso civico dalla popolazione. Con questo trend – continua Di Natale – ritengo che tra qualche settimana si potrà raggiungere e superare il tetto del 70% di popolazione vaccinata. Tuttavia ribadisco ancora che vaccinarsi è un dovere sociale e civile per salvaguardare la salute personale e quella delle perone care”. Ed intanto con un comunicato l’Asp di Ragusa esprime analoga soddisfazione per i numeri della vaccinazione al presidio Caritas di Marina di Acate : “Ben 515 dosi inoculate in massima parte ai cosiddetti invisibili a dimostrazione che i punti vaccinali di prossimità funzionano molto bene”.