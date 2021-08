Covid, altri due morti nel Ragusano e a Vittoria contagi alle stelle: 1.053

Altri due morti per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano. Si tratta di un uomo di Vittoria di 65 anni non vaccinato morto al Pronto soccorso di Vittoria, e di un uomo di Milano di 72 anni vaccinato con una sola dose e deceduto in Rianimazione all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono a 304. I positivi in totale sono 2444: 2339 in isolamento domiciliare, 83 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 9 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. A Vittoria i positivi hanno raggiunto quota 1.053, mentre numeri preoccupanti si registrano a Comiso, Ragusa, Modica e Pozzallo. Ecco nel dettaglio i positivi nei comuni iblei: 40 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 330 Comiso, 6 Giarratana, 80 Ispica, 202 Modica, 1 Monterosso Almo, 100 Pozzallo, 329 Ragusa, 84 Santa Croce Camerina,

87 Scicli, 1.053 Vittoria.