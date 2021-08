Punta Braccetto, celebrata la "Notte Saracena": musici medievali e danzatrici orientali

Un melting pot di culture. Per celebrare la diversità nell’unità. E’ stato lo spirito che ha animato, venerdì sera, la XII edizione della Notte saracena che, promossa dall’associazione Pro Punta Braccetto nel cuore, ha visto, nella frazione balneare della costa iblea, la partecipazione di numerose persone che, attenendosi ai rigidi protocolli antiCovid, hanno animato lo speciale appuntamento. “Un evento che riproponiamo dopo la pandemia – ha detto in apertura il presidente dell’associazione, Carmelo Traina – e che assume il significato di una sorta di ripartenza seguendo la scia degli avvenimenti promossi in passato tesi, il più possibile, a valorizzare l’unione di culture differenti”. Una serata ricca di iniziative, già a cominciare dal corteo di apertura con i musici medievali del quartiere Casalotto, gli stessi che hanno vinto l’edizione di quest’anno del Palio dei normanni, di Piazza Armerina e con i cavalieri e le amazzoni, in costumi d’epoca, dell’associazione Cavallo e Natura sempre espressione della realtà piazzese. Commovente, poi, il momento dedicato a nove amici dell’associazione scomparsi negli ultimi tre anni e che avevano dedicato una buona parte della loro vita a fare progredire Punta Braccetto. Ai familiari sono state donate delle pergamene.