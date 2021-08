Crolla un balcone a Scoglitti; nessuno resta ferito

Un balcone crollato in via Messina, a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano. Intorno alle 14, un boato è stato udito dai residenti della zona, cuore nevralgico della Scoglitti vacanziera, antistante le cosiddette "spiaggette". In quella zona vi sono alcuni ristoranti, bar e una struttura alberghiera, ma è anche uno dei luoghi di ritrovo della passeggiata serale. Solo per un caso, il crollo non ha causato vittime: nessuno transitava nella zona in quel momento. L'abitazione che ha subito il crollo è una delle più antiche di Scoglitti. E' in corso la rimozione dei detriti e si avvieranno i controlli necessari, la messa in sicurezza e il transennamento di una parte del marciapiede.