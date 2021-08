Incidente ambientale al pontile Isab, 80 litri di gasolio nel mare di Siracusa

Nella tarda mattinata di ieri alla piattaforma 5 del Pontile Isab della Baia di Santa Panagia, durante le operazioni di carico di prodotto idrocarburico dalla piattaforma alla motocisterna Magnifica di bandiera italiana, si è verificato uno sversamento accidentale in mare di circa 80 litri di gasolio. Interrotte immediatamente le operazioni di carico sono state attivate le procedure di salvaguardia dell'habitat marino. Lo rendo noto la Capitaneria di Porto di Siracusa. Il gasolio si è riversato in un area di 4000 metri quadri ed è stato contenuto dalle panne galleggianti di contenimento già posizionate preventivamente per trattenere il prodotto inquinante. Nel tratto antistante la zona dell'incidente sono stati effettuati pattugliamenti sia a mare che a terra da parte delle unità navali e pattuglie automontate della Capitaneria di Porto di Siracusa che non hanno ravvisato tracce visibili di gasolio ne in mare ne lungo il tratto costiero della baia di Santa Panagia. Contestualmente, il personale di bordo della motonave Magnifica ripuliva la coperta e drenava i residui di gasolio caduti a bordo. Alle 19:30 sono state ultimate le operazioni di bonifica. Dell'evento straordinario è stata informata la Procura di Siracusa e sono in corso verifiche di polizia giudiziaria per accertare le cause ed eventuali profili di responsabilità.