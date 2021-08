Partita dal Golfo di Mondello la regata Palermo - Montecarlo: 48 i partecipanti

Oggi ha preso il via la sedicesima edizione della Palermo Montecarlo, la regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda. Sono 48 (delle 54 iscritte) le barche d'altura, tra Maxi yachts, multiscafi e monoscafi con certificato di stazza Orc e Irc che a mezzogiorno, con un vento leggero tra i 6-7 nodi (060°-070° la direzione), hanno tagliato la linea del via posizionata nel golfo di Mondello, sotto la regia del Comitato di regata coordinato dal Race director Alfredo Ricci. Primo obiettivo: il cancello posizionato all'altezza delle Bocche di Bonifacio, passaggio obbligato che precede la scelta se lasciarsi la Corsica a destra o a sinistra, per poi puntare la prua sul Principato di Monaco, dove è previsto l'arrivo dopo una navigazione di circa 500 miglia. Da segnalare il ritito di S.h.a.d.o. L'andamento della regata, in tempo reale, potrà essere seguito sul web grazie al sistema di tracciamento satellitare YB Tracking, tramite link sul sito www.palermomontecarlo.it o scaricando l'APP di YB.