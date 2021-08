Palermo, intimidazioni a Cleo Li Calzi: solidarietà di Boccia (Pd)

"Esprimiamo la massima solidarietà alla dirigente del Pd siciliano, Cleo Li Calzi (nella foto), responsabile locale del dipartimento 'Pnrr-Recovery Fund' per le intimidazioni ricevute. Violenza, prevaricazioni e atti intimidatori non hanno mai fermato la buona politica, non ci riusciranno neanche stavolta". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. A Li Calzi era stata danneggiato l'auto ed erano stati lasciati dei bigliettini intimidatori.