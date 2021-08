Santa Croce, scontro fra auto e moto: 2 ragazzi in prognosi riservata

Due giovani di 19 e 18 anni, S.S. ed N.M., sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le due di questa notte sulla strada provinciale 85 Scoglitti- Santa Croce. I due giovani erano a bordo duna moto che, per cause da accertare, si è scontrata con una Nissan. La peggio è toccata ai due ragazzi che sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in codice rosso. I medici si sono riservata la prognosi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale del distaccamento di Vittoria.