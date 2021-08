Modica, l'omaggio ad Alberto Sordi: conclusa la rassegna "Classico Italiano"

Due grandi serate dedicate al principe della commedia italiana. “Classico italiano" che ha chiuso sabato scorso i battenti all’Auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica ha celebrato Alberto Sordi con un docufilm “Alberto il grande” – ottanta minuti di interviste ad attori, attrici, registi e amici che lo hanno conosciuto e amato- e ieri sera con “Polvere di Stelle” scritto, diretto e interpretato da Alberto Sordi con una fantastica Monica Vitti (vince nel 1974 il David di Donatello per la migliore attrice protagonista). L’opera, ottimo il restauro operato dalla Cineteca nazionale, ha messo in luce la grandiosità di due protagonisti che lavorano in una compagna alla ricerca del successo e del come poter sbarcare il lunario.

“Da Alberto il grande” commenta il regista Luca Verdone presente alle due serate, e da “Povere di Stelle” scaturisce un personaggio straordinario. È l’italiano borghese, quello che si arrangia, furbo e un po' truffaldino ma di una grandezza interpretativa infinita. Abbiamo voluto rendere omaggio a questo grande italiano che ha fatto della romanità un motivo d’essere e ci manca oggi molto.”

“Classico Ibleo” manifestazione collaterale a “Classico Italiano” si aprirà a Scicli il 30 di agosto e continuerà il 1° settembre. Al giardino Bonelli/Patanè il 30 agosto alle ore 21.00 la regista Alessia Scarso presenterà ”Maria SS delle milizie”, Andrea Errera “Promozione turistica Val di Noto” e il regista Vito Zagarrio presenta “Franco Polizzi parte II: lasciare le tracce”. Il 1° settembre sarà la volta di “Corto Giovani”, sempre al Giardino Bonelli/Patanè alle 21.00. Brevi filmati di giovani artisti sciclitani.