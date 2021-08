Rosolini, donna precipita dal balcone di casa: a Catania con elisoccorso

Una donna di 40 anni di Rosolini è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere precipitata dal balcone di casa, in un palazzo del centro di Rosolini. E' stata trovata in strada intorno alle 6,30 da un automobilista che ha dato l'allarme. Sul posto l'ambulanza del 118: i soccorritori, viste le condizioni della donna, hanno allertato l'elisoccorso che ha provveduto a trasferire la donna nell'ospedale etneo. Son in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Potrebbe trattarsi di un tentato suicidio.