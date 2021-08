Covid, nel Ragusano altri tre morti in 24 ore e contagi in aumento: 2.520

Altri tre morti per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di Vittoria di 67 anni non vaccinato, e di due donne di Comiso, una di 81 e l'altra di 89 anni. I morti nel Ragusano, dall'inizio della pandemia, salgono a 305. Aumentano anche i contagi. Il report dell'Asp del 22 agosto ne segnala 2520: 2406 in isolamento domiciliare, 90 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 11 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Sempre alti i numeri delle persone positive a Vittoria, Ragusa, Comiso e Modica. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 45 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 342 Comiso, 6 Giarratana, 77 Ispica, 208 Modica, 1 Monterosso, 98 Pozzallo, 347 Ragusa, 80 Santa Croce Camerina, 80 Scicli, 1086 Vittoria.