Modica, intitolare ad Annamaria Sammito la piazzetta davanti alla Chiesa Rupestre di San Nicolò

La piazzetta che si apre nel cuore del centro storico di Modica, in via Grimaldi, proprio davanti alla Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore, va intitolata all’archeologa Annamaria Sammito, morta prematuramente il 29 giugno scorso. E’ stato l’appello unanime lanciato, in particolare, dall’assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri, dall’Associazione cultura “Via” e dal Centro Studi sulla Contea di Modica. Un atto dovuto ad una studiosa che ha avuto un ruolo importante nella valorizzazione storica di quella che viene considerata una “gemma” nel centro cittadino.

Per rendere onore ad Annamaria Sammito, il Centro Studi e l’associazione “Via” hanno organizzato, sabato sera, una cerimonia nella piazzetta Grimaldi per celebrare i 25 anni dall’apertura al pubblico della Chiesa Rupestre, avvenuta nel 1996. Presenti, tra gli altri, il soprintendente, Antonino De Marco; il direttore onorario del Museo civico di Modica, l’archeologo Giovanni Di Stefano; l’archeologo Saverio Scerra, collaboratore di Annamaria Sammito, che ha emozionato il pubblico parlando della grande umanità e della dedizione al lavoro di una donna che ha saputo trasmettere la sua passione per l’archeologia a tanti giovani. Ne è testimonianza anche il lavoro di Annamaria Sammito a Cava Ispica, come ha ricordato il soprintendente De Marco. Un lavoro di ricerca e di catalogazione di reperti che va assolutamente continuato, superando le inutili e, spesso, vergognose pastoie burocratiche, coinvolgendo i giovani, così come ha fatto sempre l’archeologa.

Non poteva mancara la testimonianza dell’archeologo Giovanni Di Stefano che, dopo avere reso omaggio al lavoro di Annamaria Sammito, ha ricordato il ruolo fondamentale avuto, alla fine degli Anni Ottanta, da Duccio Belgiorno, allora direttore del Museo Civico, nell’intuire l’importanza di quel ritrovamento, avvenuto per caso, e di comunicarlo all’amico archeologo. Si ebbe, allora, consapevolezza del valore storico e artistico di un monumento altomedievale con preziosi affreschi che vanno recuperati al più presto e salvati dalle offese del tempo.

Il ruolo del Centro Studi sulla Contea di Modica e la felice collaborazione con l’Associazione di guide “Via”, presieduta da Sabrina Tavolacci, sono stati evidenziati dalla presidente del Centro, Eugenia Calvaruso, che non ha mancato di rilevare come sia da considerare rivoluzionario il fatto che il Centro Studi abbia curato, per tanti anni, un monumento che ha ottenuto, di recente, un altro eccezionale riconoscimento nel censimento “Luoghi del cuore FAI 2020”, classificandosi al sesto posto a livello nazionale. La speranza è che il Fondo Ambiente Italiano contribuisca al restauro degli affreschi bizantini.

La serata si sabato - patrocinata dal Comune di Modica e realizzata con il contributo di Acqua Santa Maria, Vico dei Santi e Print Office - è stata animata dagli studenti dell’Istituto Superiore Galilei-Campailla (Giulia Blandini, Martina Boncoraglio, Benedetta Agosta, Andrea Elena Lorenzo, Allegra Caccamo, Irene Quartarone) e dell’Istituto Superiore Verga di Modica (Giorgia Maria Napolitano, Elma Rizza e Daniele Fronte) che si sono esibiti con musiche e canti e hanno offerto visite guidate gratuite del gioiello rupestre di San Nicolò Inferiore. Giovani che hanno svolto il loro compito nel ricordo di Annamaria Sammito, presenza costante in questo “luogo del cuore” nella città tanto amata.

Concetto Iozzia