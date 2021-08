Guerriglia notturna a Rosolini, maxi rissa a Verde a Valle

Sarà il caldo di questi giorni, sarà qualche bicchiere di troppo, sta di fatto che la scorsa notte a Rosolini se le sono suonate di santa regione. Le avvisaglie che qualcosa non andava per il verso giusto, sono cominciate qualche minuto dopo la mezzanotte. Teatro degli scontri tra maschi con maschi, ma anche fra ragazze coinvolte nella rissa, è stata via Ronchi. Una catena umana, più di cento giovani, si è spostata dalla piazza di Verde a Valle per partecipare ai primi focolai di scontri che si erano diretti su una delle vie d'uscita della città. Gli schiamazzi e le grida hanno fatto scattare l'allarme ai carabinieri. I militari dell'Arma sono arrivati sul luogo degli incidenti, ma troppo pochi per potere sedare gli animi e soprattutto intervenire in più punti della strada. Non si conosce la causa scatenante delle botte da orbi, ma non si esclude che possa essersi trattato di avances non gradite a qualche ragazza che avrebbe così scatenato la furia della comitiva. C'è voluta più di mezz'ora per allontanare i contendenti dalla zona. Gli abitanti di via Ronchi dicono di essersi oramai assuefatti a questi incidenti. "Ci sono molti ubriachi nella zona e spesso dalle parole passano ai fatti". E Rosolini che rimane una città 'sorvegliata speciale' per i contagi covid, la scorsa notte non ha mostrato il volto migliore. Basta guardare le immagini della rissa per capire che a Verde a Valle c'era la calca.

guarda il video