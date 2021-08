Modica: cultura, gastronomia e bandiere blu: flussi turistici record in Agosto. LE FOTO

Flussi turistici da record a Modica nel mese di Agosto. La città è stata una delle mete preferite del Sud Est ed ha fatto registrare numeri importanti che, in alcuni week end, hanno superato quelli pre-pandemia. Ristoranti e pizzerie affollate, indicatore più evidente del gradimento, ma, anche, presenze qualificate per la stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi nel chiostro di Palazzo san Domenico e nell’anfiteatro di San Giuseppe Timpuni. Numerosi, inoltre, gli appuntamenti culturali che si sono snodati anche nel mese di Luglio. Commercianti soddisfatti per il giro di affari che ha ripagato dei sacrifici fatti durante i periodi di restrizioni sanitarie. Il maggiore flusso di persone ha portato anche ad un incremento dei contagi Covid che, tuttavia, può considerarsi fisiologico, malgrado siano da correggere alcuni comportamenti.

Apprezzato il prolungamento orario dell’isola pedonale nel tratto di Corso Umberto tra piazza Municipio e il Duomo di San Pietro nelle ore serali. Ma, a tal proposito, sarebbe necessario, anche per il futuro, un “atto di coraggio” dell’amministrazione comunale per ampliare agli orari pomeridiani e pre serali l’isola pedonale perchè è proprio in questo lasso di tempo che le comitive di turisti sono costrette, loro malgrado, a districarsi nel traffico intenso. Sarebbe opportuno accelerare il progetto dei bus navetta in modo da liberare il Corso Umberto da centinaia di auto.

Discorso a parte meritano le zone balneari di Marina di Modica e Maganuco: premiate con la Bandiera Blu, hanno offerto servizi migliori e una organizzazione più puntuale in relazione a viabilità e parcheggi. Tra le mete più gettonate, anche quest’anno - oltre alle chiese, ai musei e ai monumenti - l’Antica Dolceria Bonajuto dove i cannoli e la cioccolata hanno replicato il successo secolare della più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia.

E il successo del “Brand Modica” di quest’anno deve servire per correggere i difetti e innalzare la qualità dell’offerta turistica. La città ha tutte le potenzialità per farlo.