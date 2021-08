Aggredito a Palermo davanti a una pizzeria: indagini

Ieri sera in via Bergamo, a Palermo, un uomo è stato aggredito davanti a una pizzeria da una persona che è fuggita e che adesso è ricercata dalla polizia. Sfondato anche il parabrezza dell'auto della vittima. Sono intervenute quattro volanti della polizia e anche i sanitari del 118 che hanno portato il malcapitato all'ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti hanno sentito i presenti per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Pare che la stessa vittima non abbia fornito alcun indizio per risalire all'aggressore.