Si spoglia nudo e prende il sole sulla Catania - Siracusa

Follia o esibizionismo a Siracusa? Non è il titolo di un film ma quanto accaduto ieri allo svincolo di Belvedere, sull'autostrada Catania - Siracusa. Un uomo di nazionalità straniera si è spogliato e si è messo sul cofano di un'auto a pancia in giù. La scena è stata notata da tanti automobilisti che hanno avvertito la polizia stradale. Quando sono arrivati gli agenti il nudista dell'autostrada è stato bloccato ed identificato. Si tratta di uno straniero già conosciuto dalle forze dell'ordine per episodi di un certo clamore.