Sorpreso a innescare roghi, arrestato a Lamezia Terme

Lo hanno sorpreso mentre tentava di innescare un incendio in un terreno confinante con la strada provinciale 280. Un uomo S.F., di 76 anni è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dalla Polizia locale di Lamezia Terme. La pattuglia, nell'ambito delle direttive impartite dalla Commissione prefettizia in materia di intensificazione dei controlli finalizzati ad arginare il fenomeno dei roghi estivi, ha bloccato l'azione del settantaseienne dopo che questi aveva dato fuoco alle sterpaglie che costeggiano un terreno confinante con l'arteria stradale. A nulla è valso il tentativo dell'uomo di darsi alla fuga alla vista degli uomini della Polizia locale. Il rogo non ha avuto conseguenze più gravi grazie all'intervento dei vigili del fuoco che, subito allertati, hanno provveduto a domare le fiamme che stavano divampando.