Femminicidio ad Acitrezza: uccisa dall'ex fidanzato a colpi di pistola

Omicidio la notte scorsa ad Acitrezza, frazione di Aci Castello. Una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalà, è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco. Il suo ex fidanzato in queste ore è attivamente ricercato dai carabinieri intervenuti sul posto. La giovane è stata colpita mentre stava passeggiando nella borgata marinara assieme ad amici. Nella notte e' subito iniziata la caccia all'uomo.

Nell'agguato mortale compiuto ad Acitrezza, è stata ferita di striscio e poi medicata dai medici del 118 sul posto, un'amica della giovane. Il fidanzato della vittima e' ricercato dai carabinieri.

Vanessa Zappalà era di Trecastagni. L'ex fidanzato piu' volte denunciato per stalking, è di San Giovanni La Punta, paese in cui è in corso la caccia all'uomo, in quanto ritenuto responsabile dell'agguato mortale a colpi d'arma da fuoco compiuto nella notte ad Acitrezza.