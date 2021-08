Destinazione Augusta per la Geo Barents di Medici senza frontiere con 322 migranti a bordo. Ieri sera l'assegnazione del porto. Dei 95 minori a bordo, 82 sono non accompagnati. Cinque dei bambini hanno meno di 5 anni, uno ha solo due settimane. "Dopo diversi giorni di attesa che cominciavano a impattare sulle condizioni psicologiche e fisiche delle persone, siamo felici di poter sbarcare in un luogo sicuro", afferma la 0ng.