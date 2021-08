Un grave incendio e' divampato la notte scorsa all'interno del magazzino Sep di Pontinia. L'area interessata è un sito di compostaggio di rifiuti organici e sono state necessarie diverse ore per domare le fiamme. Al momento non ci sarebbero pericoli per la popolazione, vista la natura organica dei rifiuti bruciati, ma si attendono i risultati delle analisi dell'Arpa Lazio per maggiori certezze. I danni al capannone sono comunque ingenti.