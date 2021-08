L'assassinio di Vanessa ad Acitrezza: una tragedia quasi annunciata

Una tragedia quasi annunciata quella di Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa a colpi di pistola dal suo ex mentre passeggiava con alcune amiche al lungomare di Acitrezza. L'uomo, Antonino Sciuto, ricercato dalle forze dell'ordine, aveva a suo carico una denuncia per stalking e la Procura della Repubblica di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che l’ex fidanzato fosse posto agli arresti domiciliari. In seguito, l’uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex. Non avrebbe, dunque, dovuto trovarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Ma già da qualche tempo, nonostante le misure di sicurezza, sembra che l’uomo si rifacesse vivo nei pressi della sua vittima, al punto che alcune amiche le avevano detto di fare attenzione.