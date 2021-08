Siracusa, rispetto misure anti Covid: controlli dell'Arma

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa dall’inizio della pandemia da COVID 19, sono impegnati nelle attività volte a garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie per contrastare la diffusione del virus.

Nel mese di agosto infatti i Carabinieri hanno già controllato circa 3100 persone e proceduto a sottoporre a verifiche circa 750 attività ed esercizi commerciali.

Gli uomini dell’Arma hanno svolto servizi di prevenzione soprattutto nei luoghi dove si sarebbero potuti facilmente realizzare assembramenti per garantire comunque il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa anti COVID tra cui l’obbligatorietà dell’uso della mascherina e del distanziamento nonché dell’utilizzo del “green pass” per l’accesso ad una serie di attività sociali ed economiche.

Nei prossimi giorni l’attività di contrasto alla pandemia del COVID 19 continuerà con il massimo impegno con servizi straordinari di controllo volti a verificare il corretto distanziamento sociale nonché l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione e del “green pass” soprattutto in quei centri della provincia dove si è resa necessaria e urgente l’emanazione della recente Ordinanza della Regione Sicilia al fine di contribuire al ritorno alla normalità in piena sicurezza.