Il femminicidio di Acitrezza, la viceministra Teresa Bellanova: una strage senza fine

"Vanessa, 26 anni, e' stata uccisa la notte scorsa sul lungo mare dall'ex fidanzato, che lei gia' piu' volte aveva denunciato per stalking. E' l'ennesimo femminicidio nel nostro Paese, a poche ore dall'omicidio suicidio in provincia di Milano, dove un uomo ha ucciso moglie e figlia e si e' tolto la vita". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e Mobilita' Sostenibili.

"Una strage senza fine, che colpisce le donne, la loro liberta', il diritto stesso di vivere. E che si accompagna ai numeri spaventosi relativi alla violenza domestica, con 1160 casi registrati nel 2021, a dimostrazione che ancora oggi il contesto familiare resta il luogo piu' pericoloso per le vittime - prosegue -. Questi crimini rappresentano una sconfitta per tutti noi e per la nostra comunita'. Di fronte a essi, dobbiamo saper reagire con forza, intensificando ulteriormente i controlli, applicando le norme in modo rigoroso, finanziando adeguatamente i centri di sostegno perche' diano supporto a tutte le donne in difficolta' e lavorando sui territori per prevenire questi crimini terribili. Lo dobbiamo a tutte le vittime e lo dobbiamo soprattutto a tutte le donne che ogni giorno lottano a testa alta per affermare il loro diritto a vivere e ad essere libere".