Uccisa dall'ex nel Catanese, Savarino; rafforzare misure a tutela delle donne

"Un femminicidio annunciato che lascia sgomenti e rivela tutta l'inefficacia delle misure di protezione, quello consumatosi nella notte ad Aci Trezza". Cosi' Giusi Savarino (nella foto), rappresentante Ars nel forum regionale antiviolenza. "Vanessa Zappala' - aggiunge - era una giovane donna di soli 26 anni uccisa a colpi di arma da fuoco da un ex fidanzato gia' denunciato per stalking e messo agli arresti domiciliari, ma poi scarcerato e sottoposto al solo divieto di avvicinamento.

Purtroppo questo ennesimo caso di violenza di genere impone una riflessione sugli strumenti a disposizione delle autorita' e sul bisogno di rafforzare le misure a tutela delle donne, a cominciare dall'uso del braccialetto elettronico per chi e' destinatario di misure di prevenzione - prosegue la parlamentare -. Una scia di femminicidi che vede mariti, compagni ed ex fidanzati trasformarsi da amanti in carnefici e finche' non riusciremo a difendere ogni donna e porre fine all'esplosione di questi episodi non potremo dirci soddisfatti del livello di civilta' raggiunto dalla nostra societa'".

"Di fronte agli ennesimi femminicidi, Vanessa Zappala' ad Aci Trezza e il duplice omicidio di moglie e figlia a Carpiano, le parole non bastano piu', bisogna passare ai fatti.

Fatti non piu' rinviabili. E' necessario agire e farlo ad ogni livello. Da un lato, attuare le misure di protezione, se ci sono denunce, sospetti, indagini, non e' possibile far arrivare chi e' gia' sotto l'attenzione delle forze dell'ordine ad uccidere. E dall'altro muoversi alla radice del problema: la formazione e l'educazione sono i pilastri su cui basare l'azione di prevenzione. Rinunciare a mettere in campo azioni di prevenzione e protezione, perseguendo le fattispecie di reato che ci sono, si traduce nella rinuncia a fermare epiloghi drammatici. Non e' accettabile". Cosi', in una nota, la vicepresidente della Commissione Femminicidio Cinzia Leone, del Movimento 5 Stelle.