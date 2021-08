Troppi contagi da Covid a Vittoria: l’appello della Commissione straordinaria del Comune

La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria interviene ancora una volta per richiamare l’attenzione dei cittadini al rispetto delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19.

Alla luce dei nuovi allarmanti dati sul numero dei positivi nella nostra città, e alla luce della nuova ordinanza del Presidente della Regione siciliana, n. 85 del 22 agosto, il prefetto Filippo Dispenza, sollecita ancora i cittadini a vaccinarsi per la salvaguardia della salute di tutti.

“La situazione della pandemia a Vittoria è molto grave e invitiamo ancora una volta i cittadini a vaccinarsi - dichiara il prefetto Dispenza -. La scienza in pochi mesi è riuscita a trovare un efficace antidoto a questo terribile coronavirus e vaccinarsi è un segno di grande amore e di rispetto verso se stessi e verso gli altri. Non ci sono altri rimedi se non vaccinazione e rispetto delle regole: ovvero l’uso corretto della mascherina, il distanziamento sociale e l’igiene personale. La Commissione straordinaria vuole a tutti i costi che la città possa andare a votare e che lo si faccia in assoluta sicurezza per i cittadini.”

Intanto, domattina, il Segretario generale, dottoressa Piraino, parteciperà al tavolo tecnico previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione, per garantire l’attuazione delle contromisure atte a limitare la diffusione tra i cittadini di Vittoria dell’epidemia.