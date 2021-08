Siracusa City Green, già più di duemila votanti per la scelta del logo

Sono già più di duemila i siracusani che hanno espresso la loro preferenza votando il contest dedicato alla scelta del logo che accompagnerà tutte le azioni messe in campo, nell'ambito di Siracusa City Green, per avere una città sempre meno inquinata.

Da giorno 20 agosto fino a giorno 29 i cittadini sono chiamati a esprimere la propria scelta sul brand legato al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile curato dal Ministero dell’ambiente, aggiornato alla luce delle disposizioni sul Covid 19. L’amministrazione comunale ha indicato tre proposte di logo e ci sarà tempo per esprimere la propria preferenza fino a domenica 29. Si vota da qualsiasi tipo di dispositivo mobile e da Pc cliccando sul link: https://tinyurl.com/siracusacitygreen. Ogni logo è associato a uno slogan e, per facilitare la scelta, è accompagnato da una breve spiegazione. Due si ispirano alla spirale di Archimede e uno allo skyline di Siracusa.