Palermo, sequestrati al porto volatili di specie protetta

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza, durante i controlli effettuati sui mezzi e sui passeggeri in procinto di imbarcarsi sulla motonave diretta a Tunisi, hanno sequestrato al porto di Palermo 5 volatili appartenenti alla specie “Carduelis carduelis”, illecitamente detenuti da un cittadino tunisino.

Gli esemplari sono stati rinvenuti nell’automobile del passeggero, all’interno di due gabbie metalliche, privi di anelli identificativi e in assenza di apposita documentazione che ne attestasse la lecita detenzione e provenienza. Il trasgressore è stato segnalato all’Assessorato Regionale competente per materia e i volatili affidati alle cure della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) sezione di Bosco Ficuzza (PA).

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito di un costante programma di controlli effettuati nello scalo portuale da ADM e dalla Guardia di Finanza, volti al contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale