Comiso, ritorna il Donnafugata Film Festival nel cortile della Fondazione Bufalino

Da domani, martedì 24 agosto, ritorna il Donnafugata Film Festival con la seconda parte che si svolge nel cortile interno della Fondazione Bufalino di Comiso dove il festival si è trasferito dopo la permanenza al Castello di Donnafugata. Si riparte con l’Arena tra le Cupole sempre nel segno dell’Acquario che caratterizza questa tredicesima edizione del festival con la nuova direzione artistica di Francesco Calogero e guest director Gianni Canova.

Per la sezione “L’isola come set” in apertura, alle 21,15, il documentario “Il toro di Wall Street” del regista Nello Correale in ricordo dello scultore Arturo Di Modica recentemente scomparso. Ed è dedicato ancora al territorio anche il secondo appuntamento di domani, con “Ragusa terra iblea” il documentario sul territorio ragusano girato da Francesco Bocchieri e Luana Dicunta. Le altre sezioni del festival, “Pupille aperte”, “Cineclub Acquario” e “The age of Aquarius” propongono film di John Ford e George Roy Hill con protagonisti attori di questo segno zodiacale. A Comiso il “Donnafugata Film Festival” proseguirà fino al 5 settembre con numerosi ospiti tra cui Gaetano Di Lorenzo, Francesco Cannavà, Vito Zagarrio (che il 27 agosto presenta anche il libro “Eppure cinema. Appunti di un regista irregolare” e il documentario sull’artista Franco Polizzi), Carlo Lo Giudice, Gianni Mania. Sempre a Comiso il regista Acquario Francesco Cannavà, presenterà il doc Space Beyond, dedicato all’astronauta siciliano Luca Parmitano. Da segnalare anche il prime time dell’ultima settimana, con film recenti inediti per il territorio, ma sempre legati da interpreti o registi al segno dell’Acquario.