Rosolini, si è sposato il candidato a sindaco Giovanni Spadola

Sono le 17,30 quando dalla chiesa Madre di Rosolini parte l'applauso. Hanno detto sì al loro amore, Giovanni Spadola e Valentina Bellardita, unendosi in matrimonio. Quest'oggi il covid che aveva fatto rinviare le nozze programmate per lo scorso anno, nulla ha potuto alla volontà dei due sposi di vivere la loro storia d'amore. Giovanni Spadola per un giorno ha messo la parola stop alla campagna elettorale, è candidato a sindaco alle elezioni del prossimo 10 ottobre a Rosolini, ma domani torna nuovamente tra la gente, in città, per chiedere di sostenere il 'Progetto Rosolini'. Rinvio forzato anche del viaggio di nozze per la politica. "Lo faremo - dice la neo sposa Valentina - subito dopo le elezioni e mi auguro di poter fare un doppio festeggiamento. Quello del matrimonio e di Giovanni sindaco". La moglie di Giovanni Spadola all'uscita dalla chiesa Madre lancia uno spot elettorale per il marito. "Giovanni da otto anni si spende per questa città, è stato e lo sarà sempre vicino alla gente, soprattutto per chi soffre. Se c'è una giustizia, allora mio marito merita di essere premiato da una città sempre più con il fiato corto".

La cerimonia di oggi pomeriggio è stata officiata dal Padre Luigi e don Alessandro. Poi dopo il rito del riso e dei coriandoli, d'obbligo un giro con un carretto siciliano di piazza Garibaldi per la coppia tra il grande sorriso di Valentina. Certe passioni non si perdono mai neanche nel giorno più bello della vita.