Torino, crolla una palazzina a 2 piani: persone vive sotto le macerie

Crolla parte di una palazzina di due piani a Torino: i vigili del fuoco hanno estratto viva una persona dalle macerie, e le squadre sono al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi. Il crollo - spiegano i vigili del fuoco sul loro profilo Twitter - è stato parziale ed è avvenuto sulla Strada del Bramafame. I vigili del fuoco hanno individuato in vita sotto le macerie della palazzina crollata in strada del Bramafame a Torino due persone ancora vive. Le squadre dei vigili del fuoco, al lavoro anche con le squadre Usar (Urban search and rescue) stanno cercando una terza persona che risulta al momento dispersa. Due persone erano invece state soccorse e affidate ai sanitari subito dopo il crollo.