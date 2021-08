Archeologia, ritorna a Centuripe dopo 83 anni il ritratto dell'Imperatore Augusto

Dopo 83 anni, il ritratto marmoreo dell'imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto torna a Centuripe, in provincia di Enna. Il rientro del "piu' bel ritratto dell'imperatore mai rinvenuto in Sicilia" sara' celebrato sabato 28 agosto, alle 18, con una cerimonia ufficiale al museo archeologico regionale Centuripino alla presenza dell'assessore dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana, Alberto Samona'.

Saranno presenti la Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali, Mariella Antinoro, il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, Gioconda Lamagna, il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro Villa Tellaro e Akrai, Carlo Staffile, e il sindaco di Centuripe Salvatore La Spina. Il ritorno dell'opera - che per molti anni e' stata custodita nei depositi del Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" di Siracusa - voluto dal sindaco di Centuripe Salvatore La Spina e dall'Assessore Alberto Samona', e' frutto di un'intensa collaborazione tra il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, tra le cui competenze rientra il Museo archeologico di Centuripe, e il Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro Villa Tellaro e Akrai, all'interno della cui gestione rientra il Museo "Paolo Orsi".

Grazie all'accordo sottoscritto, insieme all'importante ritratto verra' trasferita a Centuripe, per una durata di cinque anni, anche l'intera collezione "centuripina" che comprende altri due straordinari ritratti di Germanico e Druso Minore, oltre a importanti vasi e diverse opere fittili. Un modo far conoscere l'offerta culturale del "Paolo Orsi" anche al di fuori della sede museale aretusea, creando i presupposti per un museo diffuso che possa far dialogare territori diversi.