Agenti della Questura di Siracusa alle 20 e 15 circa di ieri sera, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso del locale ospedale per la segnalazione di un medico che era stato aggredito.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno denunciato un uomo di 47 anni e un giovane di 30 per il reato di minacce gravi. L’uomo è stato denunciato, altresì, per interruzione di pubblico servizio.