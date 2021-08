Teatro Greco di Siracusa, accademia del dramma antico: iscrizioni fino al 15 settembre

Una formazione d'eccellenza, la possibilita' di debuttare al Teatro Greco di Siracusa e di lavorare con alcuni tra i piu' grandi registi nel mondo. La Fondazione Inda comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni per l'anno accademico 2021-2022 dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa. Tutti coloro che intendono partecipare ai provini per il triennio 2021/2024 avranno tempo fino al 15 settembre per inviare i documenti previsti dal bando pubblicato sul sito dell'Istituto, www.indafondazione.org Il percorso di formazione a Siracusa consente agli allievi di partecipare a laboratori e stage con alcuni tra i piu' importanti registi e attori della scena nazionale e internazionale e di seguire un percorso di crescita umana e professionale che si snoda attraverso oltre 3 mila ore di lezione tra corsi di recitazione, dizione, regia, canto, scherma scenica, teatro-danza, danza e storia del teatro con l'obiettivo di formare un attore totale. Punto di forza che rende unica in Italia l'Accademia d'Arte del Dramma Antico e' la possibilita' per gli allievi di debuttare al Teatro Greco di Siracusa nelle rappresentazioni classiche che ogni anno richiamano migliaia di persone da tutto il mondo; un inizio di carriera di grande impegno per i giovani che possono cosi' misurarsi con il grande pubblico diretti da registi di fama o emergenti, a fianco di professionisti d'eccezione. La 56° stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa che si e' conclusa il 21 agosto ha visto gli allievi dei tre anni dell'Accademia coinvolti in tutte le tre produzioni messe in scena dall'Inda: Coefore Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore, Baccanti di Euripide per la regia di Carlus Padrissa e Nuvole di Aristofane per la regia di Antonio Calenda. E' motivo di grande soddisfazione per la Fondazione Inda il successo ottenuto in questi anni da molti degli allievi che si sono diplomati nella scuola di teatro dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Le attivita' dell'Accademia, nella prestigiosa sede dell'ex convento di San Francesco, prenderanno il via a novembre dopo le selezioni che si terranno sia a Siracusa sia a Roma nel mese di ottobre.