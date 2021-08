Ragusa, una targa del Comune per i cento anni della prof Antonietta Battaglia

“Per me un grande onore avere consegnato alla professoressa di Educazione fisica, Antonietta Battaglia, ormai, naturalmente, in pensione da molto tempo, la targa celebrativa per i suoi cento anni a nome dell’Amministrazione comunale”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale di Ragusa Carmelo Anzaldo. I cento anni sono stati compiuti il 21 agosto scorso. “Sono stato accolto – aggiunge Anzaldo – da un grande sorriso e da una presenza di spirito ancora notevole da parte di una persona che ha dato il proprio contributo per fare crescere la cultura fisica di centinaia di studenti e studentesse ragusane. E’ stato davvero un bel momento. Ringrazio le suore dell’istituto Sacro Cuore per l’ospitalità e auguro alla professoressa Antonietta cento di questi giorni”.