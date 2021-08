Scontro tra due auto alla periferia di Pachino, bimba sbalzata dall'abitacolo

Una bimba di 5 mesi è volata fuori dall'abitacolo di una Mercedes in un incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia di Pachino, nella zona del mercato generale. A provocare l'incidente è stato una scontro tra due auto, una Mercedes classe A e una Citroen. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la Citroen con una coppia di coniugi siracusani a bordo proveniva da Portopalo, mentre la Mercedes da Ispica. Forse per una mancata precedenza, le due auto si sono scontrate ed il bilancio è stato grave: 5 feriti, tra i quali la bambina. La Mercedes dopo l'impatto ha finito la corsa contro la rtecizione din una esposizione di automobili. Sul posto sono arrivate le ambulanze a disposizione nella zona per procedere al soccorso dei feriti. Secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

