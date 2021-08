Solarino, obbligo di mascherine all'aperto: a Floridia 54 positivi

Obbligo di mascherine all'aperto a Solarino, Comune tra i 55 'puniti' dalla Regione siciliana, sia per contagi, ma anche per il poco incremento nelle vaccinazioni covid. Restrizione anche nei locali dove al tavolo non si può essere più di 4 persone ed all'interno è obbligatorio il Green pass o il tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Ad essere preoccupata per l'impennata epidemiologica di Solarino, è anche il vicino Comune di Floridia, con confini separati di soli 3 chilometri. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni fa sapere che i soggetti positivi al covid sono 54, mentre 18 sono in quarantena. I dati sono stati trasmessi alla Protezione civile dall'Asp di Siracusa.