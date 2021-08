Lutto cittadino a Trecastagni per Vanessa nel giorno del funerale

Sarà lutto cittadino a Trecastagni paese in cui viveva Vanessa Zappalà, la 26enne assassinata con sette colpi di pistola alla testa sul lungomare di Acitrezza dall'ex fidanzato Antonino Sciuto, di 38 anni , che poi si è tolto la vita impiccandosi. Lo ha deciso il sindaco del paese etneo, Giuseppe Messina, annunciando, per il giorno dei funerali bandiere listate a lutto e anche la sospensione per questa settimana degli spettacoli previsti. Stasera a Trecastagni è in programma una fiaccolata in ricordo di Vanessa. "Con le leggi giuste questo omicidio si sarebbe potuto evitare l'omicidio di mia figlia, ma quelli che si sono stati e quelli che verranno dopo, perché ancora ce ne saranno". Così Carmelo Zappalà, padre di Vanessa, la 26enne uccisa dall'ex fidanzato, Antonino Sciuto, di 38 anni, che poi si è suicidato, torna sulla tragedia che ha sconvolto la sua famiglia, ribadendo concetti già espressi. "Per queste persone - ha detto tornando a parlare oggi con i giornalisti - ci deve essere una struttura dove chiuderli per curarli. Li devono recuperare perché hanno dei problemi. E se non ci riescono a curarli li tolgano dal giro, perché fanno solo danno". "Il suo suicidio? Si è tolto dai piedi - aggiunge - e non può fare più danni. Anche se stanno per anni in carcere, se non li recuperi poi fanno quello che devono fare lo stesso. Ha tolto la vita una ragazza di 26 anni, era una persona che non stava bene. E' successo e purtroppo succederà sempre...".