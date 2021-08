Premio Ussi a Trecastagni del 30 agosto: annullate in segno di lutto le attività sportive e di spettacolo

Trecastagni piange la scomparsa della giovane Vanessa Zappalà. Sarà lutto cittadino fino a domenica sera. Di conseguenza, in questo periodo, per rispettare il dolore della famiglia e di tutto il territorio, le attività di spettacolo e sport inserite all’interno di Trecastagni d’Estate e di Trecastagni in Sport sono annullate. Saltano dunque, i momenti e le esibizioni di sport e di danza previsti in piazza fra sabato 28 e domenica 29 e i due convegni legati all’impiantistica, al turismo sportivo e all’importanza dell’attività fisica durante il lockdown previsti proprio in quelle date.

Confermato, d’intesa fra Amministrazione comunale e USSI, il premio USSI estate 2021, che si terrà a Trecastagni, in piazza Aldo Moro, alle ore 21 di lunedì 30 agosto. La serata del 30, non più festa dello sport ma cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dai giornalisti ai protagonisti sportivi isolani che si sono distinti nell’ultima stagione, si articolerà nel rispetto e nella condivisione del dolore della comunità, e sarà condotta dal consigliere nazionale dell’USSI Nino Randazzo e da Sabina Rossi. All’interno della serata, sempre nel rispetto del lutto, sono stati annullati tutti i momenti di spettacolo. Sarà soprattutto una nuova occasione per dire, ancora una volta e con forza, no a qualsiasi forma di violenza e per ricordare Vanessa. Fino ad ora sono stati ufficializzati due nomi fra i premiati. Francesco Cortese assistente della sezione AIA di Palermo e, fra le squadre, la Nuoto Catania del presidente Mario Torrisi. Gli altri premiati (con nomi di grande impatto) saranno svelati venerdì 27 agosto alle 10.30 in piazza Aldo Moro a Trecastagni.