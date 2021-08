Modica, inaugurata all'ex Convento del Carmine la mostra evento di Alessia Scarso "Ad Sidera"

E’ stata inaugurata “Ad Sidera. C’era una Volta Celeste”, la mostra evento della regista e astrofotografa Alessia Scarso promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi, ospitata nell'ex Convento del Carmine di piazza Matteotti a Modica. Accompagnati dalle musiche originali del compositore Marco Cascone, i visitatori si muovono tra gli spazi espositivi in un percorso narrativo tra foto, video, installazioni multimediali e multisensoriali.

“C’era una volta” è l’incipit primordiale delle storie che si narrano – spiega Alessia Scarso - ma indica per definizione qualcosa che non c’è più. C’era una volta il cielo stellato. Per tornare a vederlo, bisogno andare nel deserto o in mezzo agli oceani. Ci siamo inondati di una luce che non serve e abbiamo perso le stelle”. Ospiti della mostra, la pittrice Ilde Barone e i pluripremiati astrofotografi "Pictores Caeli", di cui la regista è componente. In un momento storico che vede Uomo e Natura contendersi la supremazia sulla Terra, Alessia Scarso vuole dunque cantare il ritorno alla contemplazione come auspicio di pace, chiedendo al Cielo, sede delle grandi domande dell'Uomo, il conforto di accedere allo stato di incanto e meraviglia. Una domanda che viene posta anche attraverso un’opera, da cui prende il nome la mostra, che fa “esplodere” la cupola della chiesa di San Pietro di Modica per guardare oltre, verso il cosmo, verso Dio.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 17 ottobre dalle 16,30 alle 20,30 (escluso il lunedì).