Vaccini anti covid a Rosolini, raggiunto il 70% delle inoculazioni per la prima dose

il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Siracusa, Salvatore Ficarra, in data odierna, ha convocato un tavolo tecnico finalizzato al raggiungimento del target previsto del 70% di vaccinati in prima dose nei territori comunali.

Dall’incontro è emerso che il Comune di Rosolini ha superato il 70% del target previsto per la copertura dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale.

Il raggiungimento del predetto obiettivo è stato possibile grazie ai cittadini che hanno accolto con grande spirito di collaborazione l’iniziativa promossa dall’Asp e dall’Amministrazione Commissariale, che ha permesso l’utilizzo dei locali comunali del Palazzo di Città in Piazza Garibaldi, nonché i medici di base e i volontari della Misericordia. ​Sarà cura della Direzione Generale dell’ASP di Siracusa notiziare gli uffici Regionali competenti.

​Pertanto, si invita tutta la cittadinanza a continuare ad aderire alla campagna vaccinale promossa fino al 29 agosto nel punto vaccinale attivo di Piazza Garibaldi, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 senza prenotazione.