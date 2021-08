Furti in 3 Circoli nautici di San Vito Lo Capo: sparite bici

Furti la scorsa notte in alcuni circoli nautici a San Vito Lo Capo (Tp). Sono stati portati via diverse bici, un gommone di quasi sei metri e un motore fuoribordo nel circolo nautico La Traina. Al circolo nautico Sanvitese sono state rubate alcune bici elettriche mountain-bike. In un terzo circolo costose strumentazioni elettroniche da alcuni catamarani. "Da tempo non si assisteva a tutti questi furti in una notte - raccontano da San Vito Lo Capo - Serve un maggiore controllo. Purtroppo, sappiamo che ci sono alcuni vigili urbani positivi al Covid e qualcuno in quarantena".