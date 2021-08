Covid, nel Ragusano non scende la curva dei contagi: positivi in aumento

Salgono a 312, dall'inizio della pandemia, i morti per Covid nel Ragusano, Un altro decesso, infatti, si è verificato nelle ultime 24 ore. Nel rapporto Asp del 24 agosto i positivi al virus sono 2530: 2411 in isolamento domiciliare, 95 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, 9 in foresteria Covid al Maria Paternò Arezzo di Ibla. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 41, Chiaramonte Gulfi 30, Comiso 336, Giarratana 6, Ispica 76, Modica 208, Monterosso Almo 1, Pozzallo 100, Ragusa 346, Santa Croce Camerina 83, Scicli 98, Vittoria 1086.