Modica, il Comune denuncia esibizionista davanti alla chiesa del Soccorso

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha dato mandato all’ufficio legale di procedere nei confronti del turista milanese che la scorsa settimana ha esibito il proprio fondoschiena nell’atto di ammirare la Chiesa del Soccorso, in corso Umberto. La foto è diventata virale venendo pubblicata dal diretto interessato sulla propria pagina Instagram e ricevendo subito centinaia di commenti, la maggior parte dei quali da parte di gente indignata per l’atteggiamento oltraggioso e blasfemo del 37enne turista. Adesso rischia una sanzione per atti osceni in luogo pubblico fino a 10 mila euro. La stessa cifra che intanto dovrà pagare per aver ripetuto lo stesso scatto davanti alla Cattedrale di Noto.